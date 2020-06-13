В субботу, 13 июня, руководство НАБУ и САП решило провести брифинг после скандала о том, что им предлагали взятку в размере шесть миллионов долларов. Для получения денег, необходимо было закрыть дела против Николая Злочевского.

Об этом сообщил глава НАБУ Артем Сытник в ходе выступления.

Так, чиновник рассказал, что посредниками при передаче взятки выступили Евгений Шавченко и первый заместитель главы Госналоговой службы в Киеве Ильяшенко. Последнему уже предъявили подозрение.

Кроме того, правоохранители задержали сотрудники компании Burisma и бывшего сотрудника налоговой, которые были связаны со Злочевским.

При этом Холодницкий действительно закрыл дело, чтобы подтвердить "серьезность намерений". Это Злочевскому передали некие сотрудники из Генпрокуратуры. Против них уже открыли уголовное дело.

Кроме того, в ходе брифинга Сытник и Холодницкий продемонстрировали 6 миллионов долларов взятки.

Днем ранее мы писали, ранее журналист Сергей Лещенко рассказывал, как экс-чиновник времен президентства Петра Порошенко попытался передать взятку директору НАБУ Артему Сытнику и главе САП Назару Холодницкому в размере $6 миллионов. Такую сумму злоумышленник хотел заплатить руководителям ведомств за закрытие дела о незаконном присвоении, растрате или завладении имущества.

Позже информацию о взятке подтвердили и в антикоррупционных органах, опубликовав снимки с места задержания.