С начала июня - всего за две недели - на водоемах страны утонуло более 50 человек. Погибли как взрослые, так и дети. Спасатели предупредили украинцев об опасности на воде.

Об этом сообщает Государственная служба по ЧС.

В Хмельницкой спасатели дважды - 11 и 12 июня - доставали из воды утонувших детей. Первый случай произошел в Нетешине, где во время купания в реке Горынь утонул 10-летний ребенок. Двое братьев, 2010 и 2012 года рождения, попали в водоворот и начали тонуть на глазах у бабушки. Женщина бросилась спасать детей, однако и ей самой понадобилась помощь.

"Отдыхающие, которые стали свидетелями происшествия, успели спасти бабушку и младшего брата. Другой ребенок, к сожалению, погиб. На следующий день, 12 июня, из этой же реки было извлечено тело 13-летнего мальчика, который с двумя друзьями ловил раков и утонул", - сообщили в ГСЧС.

В Киевской области 11 июня спасатели вытащили из реки Трубеж тело мужчины. Погибшим оказался местный житель, 1972 года рождения, который ушел утром купаться и не рассчитал силы.

В ГСЧС призвали граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности:

купание детей ни в коем случае не должно проходить без присмотра взрослых, которое хорошо умеют плавать;

купаться безопасно только там, где есть спасательные посты;

не рекомендуется плавать в воде более 20 минут

не стоит входить и нырять в воду после длительного пребывания на солнце;

нельзя заплывать далеко и нельзя плавать в одиночестве, особенно если не уверены в собственных силах;

категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее "Страна" писала, что мальчик утонул, катаясь с братом и сестрой на дырявой лодке по реке в Харьковской области.

Также мы рассказывали, что в Киеве парень утонул при попытке переплыть Днепр с друзьями в Гидропарке.