После того, как в Украине отменили пробную сессию Внешнего независимого оценивания (ВНО) образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что и основную сессию тестов в Украине в 2020 году могут отменить. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я получил информацию сразу из трех независимых источников, в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально", - написал Горбачев.

По его убеждению, эта ситуация свидетельствует о том, что, "воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые пока неизвестные (но скоро точно станут известными) персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов в учреждениях высшего образования".

"Как гражданин, учитель, журналист, как образовательный омбудсмен считал и считаю внешнее независимое оценивание наиболее надежным гарантом права на равный доступ к высшему образованию. Отмену ВНО нельзя допустить. Только гражданское сопротивление и ясно выражена позиция большинства общества: "Руки прочь от ВНО!" сможет защитить право украинской молодежи на справедливый доступ к высшему образованию", - подытожил он.

Напомним, что на основную сессию ВНО-2020 зарегистрировались почти 400 тысяч человек.

Также "Страна" писала, что в шести школах Киева не смогут оборудовать пункты ВНО из-за коронавируса.