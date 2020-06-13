В пятницу, 12 июня, чиновники из Кабинета министров Украины решили отменить пробное Внешнее независимое оценивание, которое должно было состояться уже в этот понедельник, 15 июня.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте правительства.

В соответствии с предложенными изменениями, пробное ВНО исключили из списка разрешенных мероприятий на период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово "пробное").

Исходя из текста документа, на период карантина, который действует до 22 июня, будет запрещено посещение учреждений образования. А поскольку основное ВНО должно начаться в 20-х числах июня, не исключено, что его перенесут, как минимум. Или вовсе отменят в этом году.

При этом заместительница директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко позже заявила, что узнала об отмене пробного ВНО из интернета.

"Это не Минобразования или УЦОКО запрещает посещать образовательные учреждения во время пробного ВНО, а решение Кабинета министров Украины. Оно появилось вчера вечером, мы о нем узнали из социальных сетей и сразу взялись за работу – ищем возможности сделать дистанционную процедуру, решаем вопрос участников, которые все же придут на ПТ, изучаем возможность перенесения тестирования итд. Как только сформируем четкий алгоритм действий – сразу сообщим по официальным каналам", - написала она.

Похожее мнение высказал и начальник одного из департаментов УЦОКО Андрей Ночкин.

"Я об этом узнал сегодня утром из фейсбука. Следующий рабочий день у меня 15 июня с 9 утра. Спрашивайте у Ляшко, который главный санитарный врач, а также членов правительства", - написал он.

При этом Вакуленко напомнила, что пробное ВНО является платным (от 138 до 150 грн – Ред.), но ни одного из учеников не заставляли идти на него.

"Пробное – платная услуга, которой хотят воспользоваться те ученики, которые ее оплатили. Ни одного участника не заставляли идти на это тестирование. Поэтому сейчас дети, которые хотели попробовать себя, для которых были созданы соответствующие условия, сделать этого не смогут. В УЦОКО узнали об отмене пробного из этих постов. Мы готовы к проведению, а теперь будем за выходные решать несколько проблем, в первую очередь, как сообщить всем участникам и привлеченным, что делать с теми, кто придет. Надеемся только на то, что нам дадут провести пробное (возможно, не 15-го, 17-го), потому что мы доставили тесты, подготовили пункты, привлекли персонал, прошли проверки ГПС…", - уточнила она.

До этого мы рассказывали о заявлении киевского мэра Виталия Кличко о том, что выпускники школ столицы, которые не планируют в этом году подавать документы в высшие учебные заведения, могут не проходить внешнее независимое оценивание, несмотря на то, что его результаты учитываются в аттестате об окончании школы.

Также "Страна" писала, что на для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания знаний зарегистрировались 379 493 человек.