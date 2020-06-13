Львовская и Одесская области лидируют по числу новых случаев Covid-19. Статистика коронавируса по областям
В Украине, где сегодня зафиксировали новый рекорд по приросту заболевших коронавирусом, больше всего новых пациентов с Covid-19 выявили в Одесской (196) и Львовской (132) областях, а также Киеве (72).
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Так, в Украине по состоянию на утро 13 июня зафиксировано 30 506 случаев заражения коронавирусом. От осложнений болезни скончались 880 человек, 13 976 пациентов выздоровели. За сутки в Украине зафиксированы рекордные 753 новых случая, всего проведено 479 111 тестирований методом ПЦР.
Статистика распространения коронавируса по областям выглядит так:
- Винницкая область - 1369, +52 случая за сутки.
- Волынская область - 1354, +41 случай.
- Днепропетровская область - 990, +7 случаев.
- Донецкая область - 290, +11 случаев.
- Житомирская область - 1032, +19 случаев.
- Закарпатская область - 1583, +77 случаев.
- Запорожская область - 521, +6 случаев.
- Ивано-Франковская область - 1695, +26 случаев.
- Кировоградская область - 577, + 9 случаев.
- Киев - 3838, +72 случая.
- Киевская область - 1961, +30 случаев.
- Львовская область - 2658 , +132 случая.
- Луганская область - 56, +2 случая.
- Николаевская область - 320, +4 случая.
- Одесская область - 1081, +196 случаев.
- Полтавская область - 278, +1 случай.
- Ровенская область - 2297, +66 случаев.
- Сумская область - 208, +4 случая.
- Тернопольская область - 1403, +31 случай.
- Харьковская область - 1482, +56 случаев.
- Херсонская область - 179, ни одного нового случая.
- Хмельницкая область - 544, +15 случаев.
- Черновицкая область - 3869, +38 случаев.
- Черкасская область - 536, +19 случаев.
- Черниговская область - 385, +19 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 13 июня 2020 в Центр поступило 991 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 70512 сообщений о подозрении на болезнь.
Ранее "Страна" писала, что глава МОЗ Степанов обратился к украинцам в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Также мы рассказывали, что новые больные во Львове переносят Covid-19 тяжелее, чем месяц назад.