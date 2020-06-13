В Украине, где сегодня зафиксировали новый рекорд по приросту заболевших коронавирусом, больше всего новых пациентов с Covid-19 выявили в Одесской (196) и Львовской (132) областях, а также Киеве (72).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, в Украине по состоянию на утро 13 июня зафиксировано 30 506 случаев заражения коронавирусом. От осложнений болезни скончались 880 человек, 13 976 пациентов выздоровели. За сутки в Украине зафиксированы рекордные 753 новых случая, всего проведено 479 111 тестирований методом ПЦР.

Статистика распространения коронавируса по областям выглядит так:

Винницкая область - 1369, +52 случая за сутки.

Волынская область - 1354, +41 случай.

Днепропетровская область - 990, +7 случаев.

Донецкая область - 290, +11 случаев.

Житомирская область - 1032, +19 случаев.

Закарпатская область - 1583, +77 случаев.

Запорожская область - 521, +6 случаев.

Ивано-Франковская область - 1695, +26 случаев.

Кировоградская область - 577, + 9 случаев.

Киев - 3838, +72 случая.

Киевская область - 1961, +30 случаев.

Львовская область - 2658 , +132 случая.

Луганская область - 56, +2 случая.

Николаевская область - 320, +4 случая.

Одесская область - 1081, +196 случаев.

Полтавская область - 278, +1 случай.

Ровенская область - 2297, +66 случаев.

Сумская область - 208, +4 случая.

Тернопольская область - 1403, +31 случай.

Харьковская область - 1482, +56 случаев.

Херсонская область - 179, ни одного нового случая.

Хмельницкая область - 544, +15 случаев.

Черновицкая область - 3869, +38 случаев.

Черкасская область - 536, +19 случаев.

Черниговская область - 385, +19 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 13 июня 2020 в Центр поступило 991 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 70512 сообщений о подозрении на болезнь.

Ранее "Страна" писала, что глава МОЗ Степанов обратился к украинцам в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Также мы рассказывали, что новые больные во Львове переносят Covid-19 тяжелее, чем месяц назад.