Польша открыла границы со странами Европейского союза, которые соседствуют с ней. Это произошло в ночь на субботу, 13 мая. До этого границы для иностранцев были закрыты три месяца из-за коронавируса.

Об этом сообщает TVN24.

Путешественники теперь имеют право на свободный въезд, выезд и транзит через Польшу и не обязаны проходить карантин.

Внешние границы ЕС остаются закрытыми. Пограничный контроль на границе с Украиной, Беларусью и Калининградской областью РФ сохраняется.

Работникам из этих стран не нужно проходить карантин. Граждане России, Беларуси и Украины будут иметь право на въезд в Польшу, если они в браке с гражданами Польши или являются детьми польских граждан имеют разрешение на работу в Польше.

Международные рейсы возобновятся в Польше со следующего вторника.

Ранее "Страна" писала, что Австрия продлила запрет на пассажирское авиасообщение с Украиной и Россией до июля.

Также мы рассказывали, что аэропорты Украины откроют пункты пропуска, разрешив въезжать иностранцам.