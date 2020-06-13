По состоянию на утро субботы, 13 июня, в Киеве подтвердилось 72 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3838 человек.

Об этом сообщил столичный градоначальник Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"Количество жителей столицы, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 72 человека. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3838 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Кличко уточнил, среди зараженных 37 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин возрастом от 19 до 75 лет. Также заболели 7 девочек в возрасте от 2 до 17 лет, а также 10-летний мальчик. Кроме того, заболели коронавирусом двое медиков.

"В больницу столицы госпитализировали 21 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирусом переболели 1164 жителя столицы", - подчеркнул он.

Больше всего за сутки коронавирусом заразились в Оболонском районе – 16 человек. В Днепровском районе было обнаружено 9 зараженных. А в Голосеевском районе подтвердились 8 случаев.

Напомним, в Украине растет количество случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки, 12 июня, вирус выявили у рекордного количества украинцев. Заразились 753 человека. Всего в стране было 30 506 случаев заражение вирусом.