Авиакомпания Lufthansa планирует предоставить возможность своим клиентам пройти тест на коронавирус. Тестировнаие могут запустить уже в июне или в начале июля.

Об этом сообщает DW.

Тестировать планируют пассажиров в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, которые являются основными для Lufthansa. Исследовать образцы будут соответствующие центры фирм-партнеров авиакомпании. На определение результатов тестирования может уйти до четырех часов.

Этот предложение, по словам представителей компании, является актуальным для пассажиров, которые направляются в страны, где требуют показать результаты теста, поэтому они могут приобрести услугу в удобном месте.

Также авиакомпания изучает возможность внедрения новой услуги по свободному месту в среднем ряду для клиентов эконом-класса дальних рейсов. Указанная услуга будет платной.

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