В Украине растет количество случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки 12 июня вирус выявили у рекордного количества украинцев. Заразились 753 человек. Всего в стране было 30 506 случаев заражение вирусом.

Об этом говорят данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За сутки скончались 10 человек от осложнений болезни. Всего в стране летальных случаев 880. Выздоровели от коронавирусной инфекции 13 876 человек, за сутки выздоровели 409 украинцев. Болеет еще 15 650 человек, за сутки это количество увеличилось на 334 человека.

Ранее "Страна" писала, что в Белом доме не видят, что США накрывает вторая волна коронавируса.

Также мы рассказывали, что новые больные во Львове переносят Covid-19 тяжелее, чем месяц назад.