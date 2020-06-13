Вчера стало известно, что журналист украинского "Радио Свобода" Павел Казарин, яростно критикующий Кремль, имеет два российских паспорта. Причем получил он их сразу после аннексии Крыма.

Информацию об этом опубликовал видеоблогер Анатолий Шарий. После чего Казарин подтвердил этот факт.

Этот телеведущий и колумнист является одним из самых известных в Украине критиков Москвы и тех украинцев, кто говорит о примирении с Россией.

"Страна" нашла новую информацию о российском подданстве Казарина и узнала, как он критиковал аннексию Крыма, одновременно получая паспорта РФ. А также почему он получил российские паспорта и как это было связано с карьерой его отца в аннексированном Крыму.

Два паспорта Казарина

Судя по обнародованным документам, паспорт гражданина России Павел Казарин лично приехал за внутренним паспортом РФ через месяц - 29 апреля.

А 8 июля 2014 года Казарин уже в Москве получил заграничный паспорт. Как известно, на выданные в Крыму загранники Российской Федерации очень сложно получить европейскую или американскую визу. Видимо, поэтому журналист решил получить закордонный паспорт подальше от полуострова.

Все это значит, что на протяжении периода, когда уже Крым полностью ушел под Россию, а на Донбассе бушевала война, Павел Казари добровольно стал гражданином РФ и даже поехал в Москву, чтобы обзавестись еще и загранпаспортом.

Позиция Казарина

Спустя несколько часов после публикации Шария журналист, у которого нашли российское гражданство, написал в Facebook ответ.

Он заявил, что получил паспорт, когда "вторжение на Донбасс еще не началось. Сенцова еще не арестовали, а боинг еще не сбили".

"Некоторые мои друзья покинули полуостров сразу после захвата. Другие – планировали оставаться. Я склонялся ко второму сценарию. На полуострове жили родители и я хотел быть рядом", - объяснил журналист.

Напомним, что Сенцов был задержан ФСБ 10 мая 2014 года. Через два месяца после этого Павел Казарин в Москве получит загранпаспорт.

Также он попытался представить дело так, будто в российское гражданство всех переводили автоматически.

"После того, как Россия захватила Крым – оказалось, что моя крымская прописка теперь приравнивается к российскому гражданству. "Оккупация предполагает аусвайсы", - шутили мои знакомые. Ну ок, аусвайс так аусвайс", - пояснил Казарин.

Отметим, что это не так. Чтобы получить российский паспорт, нужно было написать добровольное заявление - никто их насильно не раздавал. Тем более сам же Казарин ниже говорит, что в 2014 году Россия позволила равноправное хождение украинского и российского паспортов:

"2014-й в Крыму Россия объявила переходным годом и украинские документы ходили наравне с российскими", - заявляет журналист.

По словам Казарина, в Киев он переехал в октябре 2014 года - когда стал понятен курс российской власти на эскалацию конфликта.

"Российский паспорт был нужен мне лишь для того, чтобы жить в оккупированном Крыму. Когда я оттуда уехал – нужда в нем отпала. Последние два года я буду собирать справки для выхода из российского гражданства", - сообщил Казарин, добавив, что в январе 2020 года - то есть почти через шесть лет - отправил в российское посольство заявление о выходе из гражданства РФ.

Готовился стать гражданином РФ давно

"Страна" также получила документы, которые подтверждают российское гражданство журналиста. И добавляют к его портрету несколько интересных штрихов.

В нашем распоряжении оказался документ, по которому видно, что Павел Казарин только в октябре 2018 года выписался из своей квартиры в Симферополе. Каким образом - то ли приехал лично, то ли его выписали родители - пока неизвестно.

Впрочем, сам Павел выше говорил, что его родители покинули полуостров еще в 2015 году.

Также интересно, что датой, по документам, которые есть в распоряжении "Страны", выдачи паспорта числится именно 27 марта, а не 29 апреля, когда Казарин получил этот документ.

Это крайне показательный момент. В российское гражданство крымчан начали принимать, согласно указу Путина, с 18 марта. Паспорт же Казарина числится датой 27 марта. Вряд ли менее, чем за неделю Павел успел бы собрать и подать документы. Тем более, что он тогда в основном проживал в Москве.

То есть журналист готовился к получению паспорта заранее - либо сразу после аннексии, либо задолго до нее.

Также, судя по документу о пересечении границы, которым располагает "Страна", Павел Казарин 12 мая 2014 года прилетел в Москву из Киева по российскому паспорту. То есть не соответствует действительно его заявления, что он российским паспортом фактически не пользовался.

При этом, еще 10 мая журналист, судя по его Facebook, был в Киеве.

Понятно, какие настроения тогда царили в Украине. При этом Казарин уже к тому времени стал полноценным гражданином РФ.

Кроме того, с 2012 года, согласно открытой информации, он жил и работал в Москве, сотрудничая с изданиями "Слон.ру", "Новая газета", а также с Московским центром Карнеги.

Сын за отца

Таким образом, версия, на которой настаивает сам Павел Казарин, что получение паспорта было вынужденным, не выдерживает критики. Он мог спокойно не получать российский паспорт, если не поддерживал то, что происходило на полуострове. И уж тем более, не торопиться это делать в первую неделю после аннексии.

То есть он весной и летом 2014 года сознатеьно совершал эти действия, судя по всему, имея планы остаться в Крыму.

Почему - можно понять, исходя из позиции, которую занимал его отец, Владимир Казарин.

Эту историю приводит телеграм-канал "Политика Страны".

"Владимир Казарин – очень известный в Крыму человек, пушкинист. Долгое время слыл одним из главных русофилов полуострова, был функционером крымской организации компартии, вице-премьером в правительстве Крыма, на выборах 2004 года поддержал Януковича.

Правда, Казарин-старший при Ющенко вошел в орбиту Куницына, который был назначен главой севастопольской горадминистрации, а потом и представителем президента в Крыму. И несколько "перекрасился".

Но во время перехода Крыма под контроль России занял лояльную Москве позицию и остался работать в созданном на базе Таврического госуниверситета Крымском федеральном университете. Более того, как говорят крымчане, вел активную аппаратную борьбу, чтоб этот университет возглавить. Однако ее проиграл, после чего отношение к России у него начало быстро ухудшаться.

И вскоре он переехал в Украину, где и получил вожделенную должность – ректора Таврического университета (в изгнании), который базируется в Киеве.

Но, вплоть до конца лета 2014 года, Владимир Казарин рассчитывал на хорошую карьеру в российском Крыму.

И потому совсем не удивительно, что его сын обзавелся российским паспортом – ведь глава семьи (Казарин-старший) связывал с Россией свои большие жизненные планы.

Однако, как только стало понятно, что этим планам не суждено сбыться, все резко поменялось. Осенью 2014 года в Киев перебирается Павел Казарин, а в следующем году и его отец, устроив напоследок скандал в Крыму.

История очень типичная. В свое время по такому же пути пошел и крымско-татарский активист Лянур Ислямов, который весной 2014 года оказался в правительстве Аксенова, а потом, не получив то, чего хотел, уехал в Украину, где стал яростным борцом с "оккупантами".

Чем известен Казарин в Украине

Павел Казарин, переехав в в Украину, стал вести авторские программы на "Свободе", а также ряде телеканалов - ICTV и UA:Перший, 24 канал. Одновременно Павел - один из топ-колумнистов "Нового времени". Интересно, что все эти СМИ активно критиковали раздачу российских паспортов на Донбассе и в Крыму.

Топ-темой Павла Казарина стала критика России за ее политику в Украине и в частности по Крыму. "Электроблокада Крыма — не месть, а инструмент", - защищал отключение света своей малой родине журналист.

Другой темой Казарина стала адвокатура украинской власти времен Петра Порошенко. По крайней мере на президентских выборах Павел давал понять, что поддерживает скорее старого президента. А Зеленского называл "персонажем".

Казарин настолько активно "топил" за Порошенко на минувших выборах, что находил позитив даже в украинской коррупции.

"Да, в нашей стране цветет коррупция. Индекс ее восприятия довольно высок. Но в том и штука, что этот показатель доказывает лишь то, что мы способны ее обсуждать. Что мы можем оценить ее масштабы и губительность. У многих наших бывших соседей по коммуналке такой возможности не существует", - написал журналист в одном из Facebook-постов.

В одной из своих колонок Казарин писал о том, что украинцы в целом согласны с "повесткой войны", которую несет Порошенко.

"Повестка войны. Символическое обособление. Армия. Церковная независимость. Деколонизация. Все то, что взял на вооружение лагерь действующего президента. В соцопросах именно эту повестку озвучивают украинцы, когда речь заходит о главных вызовах, стоящих перед страной", - сообщал журналист.

На самом деле главные вопросы, интересующие украинцев, согласно соцопросам, и тогда, и сейчас - это не "повестка войны", а установление мира на Донбассе. А церковь, деколонизация и мова занимают вообще последние строчки общественного интереса.

Казарин также поддержал позицию НОТУ по поводу Евровидения, куда Украина в прошлом году не поехала из-за скандала с Maruv - певицу не пустили на конкурс из-за ее гастролей в России.

В Украине и Европе многие назвали произошедшее дикостью, но Казарин счел, что так и нужно:

"Мы совсем недавно определились с тем, частью какой цивилизации хотим быть. Мы лишь недавно перестали играть в игру под названием "многовекторность". Нет ничего удивительного, что мы с самоотверженностью неофитов видим в нем нечто большее, чем просто музыкальное состязание".

Эти слова звучат особенно забавно в свете того, что сам Казарин получил российское гражданство сразу после аннексии Крыма, а заграничный паспорт РФ - после начала полноценной войны на Донбассе.

Павел Казарин также пытался защитить Петра Порошенко в скандале с "Укроборонпромом".

"Систему характеризует не ошибка, а реакция на нее. В этой ситуации получили адекватную реакцию – сначала Гладковского отстранили, а затем уволили с призывами изучить расследования журналистов. Если бы президент продолжил делать вид, что ничего не произошло, так бы реакция должна была нас напугать. К сожалению, власть не всегда реагирует на журналистские расследования, но в данном случае реакция адекватная ", – считает Казарин.

Параллельно защиты Банковой Казарин пренебрежительно отзывался о главном конкуренте Порошенко - Зеленском.

"Единственный шанс для подобного персонажа — это вселять максимально неконкретные надежды. Быть эдаким воском, из которого каждый слепит то, что захочет. Единственный шанс на успех — это быть максимально непохожим на конкурентов. Чтобы избиратель голосовал не столько за тебя, сколько против других. В конце концов, протестная повестка всегда объединяет лучше, чем позитивная", - написал журналист, намекая, что "позитивная повестка" - у Порошенко.

Отдельно стоит отметить отношение журналиста к антироссийским запретам, которые вводит украинская власть. Известно, что против них высказывался Зеленский, чей сериал "Сваты" сняли с проката. А вот Казарин наоборот высказывался за ограничения въезда и цензуру.

Именно Казарин на "Суспильном" должен был вести дебаты Зеленского и Порошенко, которые так и не состоялись.

Еще раньше Павел Казарин попал в "список Бабченко", в котором перечислялись украинские блогеры и журналисты. Их якобы планировали убить по заказу из Москвы. Хотя по факту это был вброс от украинских властей.

Казарина после этого случая с другими журналистами позвали в СБУ, но попросили не разглашать суть беседы.

Сам журналист, комментируя поход в СБУ, заявил, что список составлен "рандомно" и "все это похоже на какой-то дилетантизм". "Но это не значит, что к этому не может иметь отношение Российская Федерация", - сказал Казарин, не усомнившись в официальной версии.

Интересно, что Павел в 2018 году поддержал решение Порошенко отозвать закон о запрете двойного гражданства. Теперь понятно почему.

После поражения Порошенко Казарин продолжал критику Зеленского в русле осуждения его шагов по Донбассу и смещения отдельных "соросят" в лице генпрокурора Рябошапки и премьера Гончарука.

А на днях Павел выпустил программу, в которой доказывал, что Украина не может быть независимой по-настоящему - у нее есть выбор подчиниться или Западу, или Кремлю. И, конечно, лучше идти на Запад, считает гражданин России Казарин.

Не менее интересно, что говорил журналист в те дни, когда менял паспорт и ездил в Москву.

На следующий день после получения российского паспорта в Крыму, Казарин заявил, что война между странами уже идет.

"Между Украиной и Россией сегодня фактически идет война - пусть даже вялотекущая. Особенность в том, что украинцы это понимают, а россияне - еще нет. В России вообще не считают свою страну стороной конфликта - и это быть может главный водораздел между гражданами обеих стран", - написал он 30 апреля 2014 года.

Получить паспорт страны, которая воюет с Украиной, Павел, как видим, не отказался.

Почему долго не сдавал паспорт?

Остается вопрос – почему Павел Казарин так долго тянул со сдачей своего российского паспорта и занялся этой проблемой (если верить его признанию) только совсем недавно?

Крымчане, с которыми поговорила "Страна", предполагают, что это могло быть связано с решением неких финансово-имущественных вопросов на полуострове, для чего ему нужен был российский паспорт.

Как мы говорили выше, Павел выписался из своей квартиры в Крыму в октябре 2018 года. Возможно, с целью ее продажи.

Кроме того, по данным "Страны", Казарин был в Крыму два раза в 2015 году. Также он еще осенью 2015 года летал в Москву.