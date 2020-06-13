Штаб ООС заявляет о 12 обстрелах позиций украинской армии. Ранен военный
Противник на Донбассе за сутки 12 июня 12 раз обстрелял позиции Украины. Украинские военные ответили, применяя штатное вооружение, ранен один боец.
Об этом пишет прес-служба штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Широкино противник дважды применили минометы калибра 82 мм. Неподалеку Верхнеторецкого, Водяного и Марьинки применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Возле Авдеевки дважды стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник четыре раза открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с населенным пунктом Крымское противник применил минометы 82 калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток противник дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты недалеко от населенного пункта Славное.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник выпустил 50 снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм.
Ранее "Страна" писала, что в Кабмине просят военных позволить работать пунктам пропуска на Донбассе с утра до вечера.
Также мы рассказывали, что в Штабе ООС рассказали, как будут работать пункты пропуска на Донбассе с 10 июня.