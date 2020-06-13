Противник на Донбассе за сутки 12 июня 12 раз обстрелял позиции Украины. Украинские военные ответили, применяя штатное вооружение, ранен один боец.

Об этом пишет прес-служба штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Широкино противник дважды применили минометы калибра 82 мм. Неподалеку Верхнеторецкого, Водяного и Марьинки применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Возле Авдеевки дважды стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник четыре раза открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с населенным пунктом Крымское противник применил минометы 82 калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток противник дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты недалеко от населенного пункта Славное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник выпустил 50 снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм.

Ранее "Страна" писала, что в Кабмине просят военных позволить работать пунктам пропуска на Донбассе с утра до вечера.

Также мы рассказывали, что в Штабе ООС рассказали, как будут работать пункты пропуска на Донбассе с 10 июня.