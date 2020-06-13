После обильных ливней в Днепре, вода смыла дорогостоящий ремонт на центральных улицах города. Пострадавшей оказалась улица Короленко, свежая реконструкция которой обошлась в 102 миллиона гривен.

Об этом сообщили активисты города на YouTube-канале 9-channel.

"Реконструкция смыта дождем. Улицу Короленко, где почти завершили реконструкцию, затопило. Вода стекала прямо в магазины на цокольном этаже. Каким был уровень воды, можно увидеть на входной двери. Работники швейной мастерской убирают последствия потопа и эмоционально реагируют на нашу съемочную группу. Спешат все убрать. Об убытках, говорят, пока не думают. Главное –- разобраться с подтоплением, а считать уже потом", - рассказали житель города.

Причиной такого наводнения активисты называют некачественно выполненные работы и отсутствие рабочих ливнёвок. Также известно о затопленных Екатеринославском бульваре, Терещенковской улице, Донецком шоссе, улице Шмидта и другие.

В свою очередь, мэр города Борис Филатов утверждает, что причина потопа - полуторамесячная норма осадков, однако подобные ливни в городе происходят довольно часто.

В Днепре дождем смыло новенькую брусчатку за 100 миллионов. Видео: YouTube / 9-channel

Напомним, в Одессе выпало 49,5 мм осадков, что в два раза больше месячной нормы. Стихия размыла пляжи, затопила улицы, повалила деревья и, что не удивительно, повеселила местных жителей.

Как сообщала "Страна", в Закарпатской области мужчина едва не утопил свой Mercedes, пытаясь его помыть в реке.