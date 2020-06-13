У Ли Вэньляна, который первым сообщил об эпидемии нового коронавируса в Китае и умер от него же после борьбы с властью за освещение правды, родился сын.

Об этом его жена написала в китайской социальной сети WeChat сообщает The Paper.

“Муж, ты видишь это там, в раю? Твой самый последний подарок мне сегодня родился на свет”, - сказала она.

Напомним, офтальмолог из города Ухань Ли Вэньлян, который в конце декабря предупредил о новом коронавирусе и сам им заразился, находится при смерти.

Как сообщала "Страна", китайский врач Ли Вэньлян, первым сообщивший о коронавирусе, все же скончался. После того, как смерть доктора начали активно обсуждать в китайских социальных сетях, чиновники распорядились подключить тело к системе жизнеобеспечения, а формулировку в сообщениях сменить с "умер" на "находится в критическом состоянии".