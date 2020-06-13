За депортацию Саакашвили в 2018 году в Польшу ответят пограничники
Подошло к концу досудебное расследование в отношении пограничников, причастных к незаконному задержанию Михаила Саакашвили во время его перемещения в Польшу.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса генпрокурора.
Как уточнили в Офисе, дело на двух бывших сотрудников Государственной пограничной службы Украины завели по факту превышения власти и служебных полномочий (ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, бывшие пограничники причастны к организации и проведению в 2018 году незаконного задержания Саакашвили во время его реадмиссии в Польшу (реадмиссия - согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан или иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве, которые подлежат депортации из другой страны).
Расследование в отношении других высокопоставленных лиц органов госвласти и правоохранительных органов, причастных к совершению этого уголовного преступления, еще продолжается.
Досудебное расследование в уголовном производстве ведут сотрудники Главного следственного управления ГБР.
Напомним, Саакашвили депортировали из Украины в Польшу в феврале 2018 года за нарушение миграционного законодательства.
Через год Верховный суд Украины признал законными действия силовиков, которые выдворили политика из страны.