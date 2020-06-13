Подошло к концу досудебное расследование в отношении пограничников, причастных к незаконному задержанию Михаила Саакашвили во время его перемещения в Польшу.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как уточнили в Офисе, дело на двух бывших сотрудников Государственной пограничной службы Украины завели по факту превышения власти и служебных полномочий (ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, бывшие пограничники причастны к организации и проведению в 2018 году незаконного задержания Саакашвили во время его реадмиссии в Польшу (реадмиссия - согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан или иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве, которые подлежат депортации из другой страны).

Расследование в отношении других высокопоставленных лиц органов госвласти и правоохранительных органов, причастных к совершению этого уголовного преступления, еще продолжается.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведут сотрудники Главного следственного управления ГБР.

Напомним, Саакашвили депортировали из Украины в Польшу в феврале 2018 года за нарушение миграционного законодательства.

Через год Верховный суд Украины признал законными действия силовиков, которые выдворили политика из страны.