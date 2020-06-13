Переливание крови между пенсионерами так же полезно, как и молодой крови. Фото: pixabay.com

Переливание крови пожилым людям и животным от молодых имеет такой же эффект, как обмен и разбавление крови между сверстниками. 

Об этом сообщает Aging.

Группа ученых под руководством Ирины Конбой из университета в Беркли решила проверить, влияет ли на улучшение самочувствия пожилых людей переливание крови молодых, или же дело в самом разбавлении застоявшихся веществ в крови больных. Для эксперимента взяли две группы мышей - молодых и старых. В течение длительного периода каждой мыши переливали плазму крови их сверстников до того момента, пока кровь подопытных не обновилась на 50%. Спустя шесть дней оказалось, что толщина мышечных волокон, состояние внутренних органов и другие показатели здоровья старых мышей заметно улучшились, а в некоторых аспектах даже вернулись к нормам молодых особей.

Касательно молодых особей, улучшения зафиксировали, однако ввиду их хорошего состояния и до процедуры, изменения были незначительными. 

Для подтверждения теории на людях, исследователи проанализировали анализы крови пожилых людей до и после плазмафереза, когда пациенту очищают кровь, переливая плазму. По итогам способность жидкости восстанавливать клетки увеличилась в четыре раза, хотя накануне эта функция подавлялась. 

Переливание крови между пенсионерами так же полезно, как и молодой крови. Фото: Aging

По окончании эксперимента, ученые сделали вывод, что разбавление старой крови новой плазмой полезно само по себе, так как спасает организм от неблагоприятного действия собственных молекул в высокой концентрации. К тому же процесс запускает цепную реакцию, которая продолжает автоматическую регенерацию клеток и после плазмафереза.

Напомним, жителям Соединенных Штатов медики тщетно пытаются объяснить, что популярная в последние годы практика переливания возрастным пациентам молодой крови, которая активно рекламируется как средство омоложения организма и борьбы с болезнями, обычно развивающимися в преклонном возрасте, может быть риском для пожилого организма, особенно, если переливать кровь литрами.

Как сообщала "Страна", донорский центр Нью-Йорка начнет принимать кровь переболевших коронавирусом, чтобы выделять из нее плазму, как это делали Китае.

Также "Страна" писала, что ученые не прекращают поиск уже существующих препаратов, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом.

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