Переливание крови пожилым людям и животным от молодых имеет такой же эффект, как обмен и разбавление крови между сверстниками.

Об этом сообщает Aging.

Группа ученых под руководством Ирины Конбой из университета в Беркли решила проверить, влияет ли на улучшение самочувствия пожилых людей переливание крови молодых, или же дело в самом разбавлении застоявшихся веществ в крови больных. Для эксперимента взяли две группы мышей - молодых и старых. В течение длительного периода каждой мыши переливали плазму крови их сверстников до того момента, пока кровь подопытных не обновилась на 50%. Спустя шесть дней оказалось, что толщина мышечных волокон, состояние внутренних органов и другие показатели здоровья старых мышей заметно улучшились, а в некоторых аспектах даже вернулись к нормам молодых особей.

Касательно молодых особей, улучшения зафиксировали, однако ввиду их хорошего состояния и до процедуры, изменения были незначительными.

Для подтверждения теории на людях, исследователи проанализировали анализы крови пожилых людей до и после плазмафереза, когда пациенту очищают кровь, переливая плазму. По итогам способность жидкости восстанавливать клетки увеличилась в четыре раза, хотя накануне эта функция подавлялась.

По окончании эксперимента, ученые сделали вывод, что разбавление старой крови новой плазмой полезно само по себе, так как спасает организм от неблагоприятного действия собственных молекул в высокой концентрации. К тому же процесс запускает цепную реакцию, которая продолжает автоматическую регенерацию клеток и после плазмафереза.

Напомним, жителям Соединенных Штатов медики тщетно пытаются объяснить, что популярная в последние годы практика переливания возрастным пациентам молодой крови, которая активно рекламируется как средство омоложения организма и борьбы с болезнями, обычно развивающимися в преклонном возрасте, может быть риском для пожилого организма, особенно, если переливать кровь литрами.

Как сообщала "Страна", донорский центр Нью-Йорка начнет принимать кровь переболевших коронавирусом, чтобы выделять из нее плазму, как это делали Китае.

Также "Страна" писала, что ученые не прекращают поиск уже существующих препаратов, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом.