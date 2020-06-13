Правительство в рамках очередного послабления карантина решило увеличить количество туристов в одной группе с 10 до 50 лиц с 15 июня.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в социальной сети Facebook.

"Некоторые изменения правительство внесло и в карантинные ограничения. В частности, с 15 июня будет возобновлено: экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек", - написал он.

Кроме того, на заседании правительства было решено открыть границы с временно оккупированными территориями на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине резко пошла вверх статистика заболевших коронавирусом, в связи с чем глава МОЗ Степанов обратился к украинцам.

Также мы писали, что аэропорты Украины откроют пункты пропуска, разрешив въезжать иностранцам.