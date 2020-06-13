Прокуратурой разоблачена преступная группа по подозрению в организации незаконного пересечения государственной границы по поддельным паспортам.

Как информирует прокуратура Киевской области, сообщено о подозрении пятерым участникам организованной группы по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подделки, сбыта документов (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, члены указанной группы на постоянной основе занимались изготовлением и последующим сбытом через интернет поддельных паспортных документов стран Европейского Союза.

Так, в течение апреля-мая 2020 правоохранителями задокументировано ряд фактов продажи паспортов граждан Словацкой, Польской и Румынской республик, в которых по заказу изменено анкетные данные и фото их владельцев.

В рамках указанного уголовного производства проведены обыски по месту жительства фигурантов преступления, в ходе которых обнаружено и изъято образцы поддельных документов, оборудования для их изготовления, а также денежные средства, полученные в результате их сбыта.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Максимальная санкция по статьям предусматривает до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" сообщала, что в этом году Россия намерена раздать жителям Донбасса почти миллион паспортов.

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