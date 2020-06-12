По принципиальной позиции Киевской местной прокуратуры до 10 лет лишения свободы осужден педофил, который пытался изнасиловать 10-летнюю школьницу.

Об этом информирует прокуратура Киева.

Злоумышленник, будучи соседом малолетней школьницы, которая вместе с матерью проживала в общежитии, воспользовался тем, что мать потерпевшей была на работе, зашел в их комнату. После этого, применяя насилие, мужчина пытался изнасиловать девочку, однако последний удалось вырваться от него и убежать к соседям, которые и вызвали сотрудников полиции.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 153 УК Украины (законченное покушение на удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное в отношении малолетнего).

По результатам судебного рассмотрения Подольским районным судом города Киева поддержана позиция прокурора, признан мужчину виновным в инкриминируемом преступления и приговорен к максимальному наказанию в виде 10 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу суд оставил осужденного под стражей.

Ранее "Страна" сообщала, как в Киеве поймали педофила, который насиловал крестника и продавал видео с ним в сети.

Также мы писали, что прокуратура оспорит мягкий приговор педофилу, который развращал девочек в школьных туалетах.