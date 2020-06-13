В Николаеве правоохранители разоблачили сеть онлайн-порностудий, чей доход в месяц составлял более 2,5 млн гривен. В онлайн-видеотрансляциях откровенного и порнографического содержания через разные сайты участвовали более 70 девушек.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции Николаевской области.

Спецоперация по пресечению работы сети онлайн-порностудии прошла 11 июня. Ее провели следственное управление совместно с оперативными сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, а также работники Управления уголовного розыска, районных отделов полиции, киберполицейские и криминалисты в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения.

Во время обысков в офисе студии, веб-студиях, квартирах администраторов в Николаеве и системных администраторов в Харькове были изъяты более 60 комплектов компьютерного оборудования, банковские карты, черновые записи, документация, скретч-карты, сим-карты и другие вещественные доказательства.

Следователи установили, что в Николаеве находился офис, в котором кандидаток принимали на работу. Четверо администраторов в возрасте от 21 до 28 лет проводили отбор девушек, контролировали работу студии и давали указания подчиненным.

Они находили молодых женщин на интернет-ресурсах, где девушки размещали свои резюме в поисках работы. Затем с ними проводили собеседования, вербовали для работы якобы переводчиками и моделями. Сначала им предлагали работу администратора на предприятии, менеджера или консультанта, а затем более высокооплачиваемую деятельность веб-модели или переводчика. Если девушка давала согласие на работу веб-моделью, ее приглашали в онлайн-порностудию, где в дальнейшем учили общаться с иностранцами и участвовать в порнографических сценах.

Молодых женщин администраторы регистрировали на специализированных интернет-ресурсах, на которых в дальнейшем девушки общались онлайн с клиентами и демонстрировали себя. Если веб-модель не знала иностранного языка, привлекали переводчика.

Модели и переводчики работали в три смены, а заработную плату получали раз в месяц. Их прибыль могла составлять от 500 до 2000 евро, в зависимости от количества отработанных смен и наличия постоянных клиентов.

Интернет-порностудии в арендованных помещениях были оборудованы специальной техникой, осветительными приборами, веб-камерами, компьютерами и мебелью.

В связи с работой незаконного бизнеса начато уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. Санкции этих статей предусматривают до семи лет лишения свободы.

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