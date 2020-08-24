Как сильно изменились параметры современных людей с тех пор, когда рисовал Леонардо да Винчи. Фото
Усредненные параметры тел тысяч современных американских военных не подошли под стандарты "Витрувианского человека" Леонардо да Винчи.
Об этом сообщает Journal of the American Medical Association.
Так, математики во главе с Дианой Томас из Военной академии США решили проверить, подойдут ли современные параметры человека под "идеальные стандарты", созданные некогда известным гением. Для этого использовали результаты 3D-сканирования новобранцев, среди которых оказалось 63 623 мужчин и 1 385 женщин. Упор делался на семь параметров, указанных да Винчи: высоту головы, размах рук, высоту паха, ширину плеч, расстояние от груди до темени,высоту колена и длину бедра. Так, рост человека должен равняться размаху его рук, длина ушей — трети длины лица, а пупок должен стать центром круга, а пах - квадрата. При этом поза с раскинутыми руками и ногами должна вписываться в круг, а с разведенными руками и сомкнутыми ногами — в квадрат.
Однако ожидания не оправдались: современный человек оказался выше за счет более длинных рук, ног и бедер. Так, в целом тела отличаются примерно на 10%, однако руки с тех пор у человечества выросли на 20%, а бедра - на 19%. Потому конечности в свои формы не поместились, а пупок и бедра не смогли выполнить свою функцию центра.
Однако исследователи отметили, что "Витрувианский человек" назван идеальным по мнению самого да Винчи и вряд ли был создан при такой же выборке. К тому же, значения могли округляться.
Напомним, китайский художник, публикующий свои работы под псевдонимом "Мохнатый пес", добавил на ряд мировых шедевров живописи - панд. Китайский художник уже преобразил картины таких известных мастеров, как Леонардо да Винчи, Грант Вуд, Вермеер, Клод Моне и других.
Как сообщала "Страна", специалисты генетической лаборатории "Boyalife Group" хотят создать клон великого Леонардо да Винчи.