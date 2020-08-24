Усредненные параметры тел тысяч современных американских военных не подошли под стандарты "Витрувианского человека" Леонардо да Винчи.

Об этом сообщает Journal of the American Medical Association.

Так, математики во главе с Дианой Томас из Военной академии США решили проверить, подойдут ли современные параметры человека под "идеальные стандарты", созданные некогда известным гением. Для этого использовали результаты 3D-сканирования новобранцев, среди которых оказалось 63 623 мужчин и 1 385 женщин. Упор делался на семь параметров, указанных да Винчи: высоту головы, размах рук, высоту паха, ширину плеч, расстояние от груди до темени,высоту колена и длину бедра. Так, рост человека должен равняться размаху его рук, длина ушей — трети длины лица, а пупок должен стать центром круга, а пах - квадрата. При этом поза с раскинутыми руками и ногами должна вписываться в круг, а с разведенными руками и сомкнутыми ногами — в квадрат.

Однако ожидания не оправдались: современный человек оказался выше за счет более длинных рук, ног и бедер. Так, в целом тела отличаются примерно на 10%, однако руки с тех пор у человечества выросли на 20%, а бедра - на 19%. Потому конечности в свои формы не поместились, а пупок и бедра не смогли выполнить свою функцию центра.

Однако исследователи отметили, что "Витрувианский человек" назван идеальным по мнению самого да Винчи и вряд ли был создан при такой же выборке. К тому же, значения могли округляться.

Напомним, китайский художник, публикующий свои работы под псевдонимом "Мохнатый пес", добавил на ряд мировых шедевров живописи - панд. Китайский художник уже преобразил картины таких известных мастеров, как Леонардо да Винчи, Грант Вуд, Вермеер, Клод Моне и других.

Как сообщала "Страна", специалисты генетической лаборатории "Boyalife Group" хотят создать клон великого Леонардо да Винчи.