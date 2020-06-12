Несмотря на смену привычной погоды на Юге и Севере страны, после знойной жары дышать стало легче.

Об этом на своей странице в Facebook заявила синоптик Наталья Диденко.

"Погода в Украине пятничная. Обратите внимание, как стало легче дышать юге (кроме Запорожья)", - написала она.

"Что вытворяет атмосфера! На севере до +34 (Тетерев), на юге +19 (Любашевка)!", -

Напомним, в субботу температура в большинстве областей Украины будет держаться аномально теплая, однако уже 14 июня, благодаря западному фронту, снизится.

Как сообщала "Страна", на протяжении июня в Украине будет тепло, однако, по сравнению с маем, увеличится количество дождей и гроз. Также в первом месяце лета ожидается порывистый ветер.