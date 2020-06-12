Уроженка Украины Ольга Фролова, которая исчезла в мае, а 7 июня была найдена мертвой на тайском острое Самуи, могла покончить с собой. Такую версию гибели 32-летней женщины выдвинула местная полиция.

Об этом сообщает сайт Khaosod English.

Изначально правоохранители считали, что смерть Фроловой связана с криминалом, однако теперь они говорят, что самоубийство - более вероятная версия.

Такой вывод был сделан после судмедэкспертизы, которая не обнаружила никаких признаков борьбы и насильственной смерти на теле. Кроме того, следователи нашли вещи, которых муж погибшей не досчитался в ее рюкзаке при опознании. Ольга сама оставила их в торговом центре.

"На ее теле нет никаких следов нападения, ударов или признаков удушья. Ее сожитель и муж сообщили, что она страдала от тяжелой депрессии. У нее не было дома, дохода или работы, поэтому мы считаем, что эти факторы могли привести к самоубийству", - сказала начальник полиции.

Муж также свидетельствовал о том, что Фролова страдала биполярным расстройством, принимала лекарства и в своем дневнике много писала о смерти.

Тело Фроловой было обнаружено местным жителем. Его прикрывали банановые листья, из-за чего полиция сначала подозревала возможное убийство.

Несмотря на очевидные признаки самоубийства расследование будет продолжено.

Полиция проверит ноутбук и дневник Ольги, найденный среди оставленных ​​в торговом центре вещей.

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