Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу осужденного, который был признан виновным в грубом нарушении законодательства о труде.

Об этом говорится в разъяснении относительно незаконного увольнения работника по личным мотивам, опубликованном на сайте Верховного суда.

В жалобе осужденный указал, что в его действиях отсутствует состав уголовных преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 172 УК Украины, поскольку обязательным признаком их состава является увольнение по личным мотивам. Однако, по его мнению, в суде не было доказано, что потерпевший был уволен именно по личным мотивам. Жалобщик утверждал, что увольнение пострадавшего происходило из-за невыполнения им своих профессиональных обязанностей.

Как установили суды, директор предприятия, являясь должностным лицом, на которое возложены организационно-распорядительные и руководящие функции, умышленно, грубо нарушая законодательство о труде и требования ст. 43 Конституции, осознавая возможность непосредственного воздействия на лицо, по личным мотивам, в том числе за неприязненных отношений с ним и желание устроить на освободившееся место свою жену, трижды незаконно увольнял потерпевшего с должности бухгалтера, а суд трижды возобновлял его в должности.

ВС указал, что обязательному установлению подлежало решение вопроса о том:

были увольнения пострадавшего незаконными;

были увольнения совершенные по личным мотивам.

Тремя решениями местного суда подтверждено, что директор предприятия в течение менее чем двух лет трижды незаконно уволил потерпевшего от занимаемой должности. В частности, в одном из этих решений суд установил, что в приказе об увольнении вообще не было указано, какой именно проступок бухгалтера стал основанием для расторжения трудового договора, заключенного сторонами, а также не было даты его совершения. Еще одним решением установлено, что увольнение бухгалтера произошло в тот самый день, когда был издан приказ о его восстановлении в должности.

В то же время при рассмотрении судами в порядке гражданского судопроизводства дел, касающихся незаконного увольнения и восстановления в должности, не является обязательным установление факта наличия или отсутствия мотива такого увольнения, в том числе личного мотива, поскольку суды в таких делах должны лишь констатировать законность или же незаконность увольнения работника.

Что касается наличия личного мотива у директора предприятия при увольнении бухгалтера, то суд апелляционной инстанции правильно отметил, что этот мотив подтверждается, кроме показаний потерпевшего, показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей и исследованными документами.

Материалами уголовного производства установлено, что директор предприятия уволил бухгалтера с целью устроить на его место свою жену, которая после увольнения пострадавшего и заняла вакансию.

Данных о том, что директор пытался найти другого специалиста на должность бухгалтера материалы производства не содержат (директор не обращался в районный центр занятости с информацией об имеющейся вакантной должности бухгалтера).

ВС отметил, что выводы судов о наличии у осужденного личного мотива при незаконном увольнении пострадавшего являются правильными.

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