Сегодня, 12 июня, на внеочередном заседании Кабмина было принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

"Продолжаем постепенно восстанавливать нашу авиацию. Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - рассказал министр.

По его словам, такое решение является ожидаемым и неотъемлемо связанным с возобновлением международного регулярного пассажирского авиасообщения в Украине с 15 июня.

"Прерогатива в открытии границ будет оставаться для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией. Мы постепенно открываем небо, но безопасность и защита наших граждан остаются в приоритете", - добавил Криклий.

Ранее аэропорт "Киев" опубликовал список рейсов, которые возобновятся с 16 июня.

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