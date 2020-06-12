В субботу температура в большинстве областей Украины будет держаться аномально теплая, однако уже 14 июня, благодаря западному фронту, снизится.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

"13-14 июня будут идти периодические дожди и греметь грозы. Только мощный антициклон Thomas и область повышенного атмосферного давления над Средиземноморьем организуют сухую погоду в сферах своего влияния. Украина - в циклонах и фронтах", - написала она.

К субботе дожди с Запада попадут в Украину, а уже 14 июня температура в большинстве областей страны опустится до +20 +25. Вплоть до гроз с молниями и порывистым ветром. Так, 13 июня в большинстве регионов еще будет держаться температура в +30 +35 градусов, на Западе она опустится до +25 +29 градусов. 14 числа в центре страны ожидается +23 +29 градусов, на Западе - +28 +33.

В Киеве 13 июня будет +30 +32, 14-го - от +23 до +29, а в восточных областях +28 +33. Тем временем в Днепре температура достигла отметки в +20 градусов, отмечает Диденко.

"Такое, что там говорить, ожидаемое изменение синоптической ситуации порадует. Однако не забывайте, что именно резкое изменение погоды больше на нас влияет. Поэтому, выезжая из дома, не забудьте аптечку, воду, все для тени и от дождя, грозы избегайте, кто гипертоник, особенно внимательно к себе", - резюмировала синоптик.

Напомним, по данным украинских синоптиков, это лето будет теплым и дождливым. Собрали прогноз погоды на июнь и на все лето от украинских синоптиков.

Как сообщала "Страна", на протяжении июня в Украине будет тепло, однако, по сравнению с маем, увеличится количество дождей и гроз. Также в первом месяце лета ожидается порывистый ветер.