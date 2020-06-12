В Киеве водитель дорогой иномарки слетел с дороги и въехал в дерево и жилой дом.

Видео и фото инцидента опубликовал портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

"На улице Кустанайской, 7, водитель автомобиля Mazda слетел с дороги и въехал в жилой дом. Водитель шокирован, но цел. Детали ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как водитель по неизвестным причинам с места дал задних ход на дороге.

Ранее "Страна" сообщала, как под Киевом машина с ребенком слетела с дороги в реку и утонула.

Также мы писали, что под Львовом ВАЗ слетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали четыре человека.