Правительство Украины передало на рассмотрение в Верховную Раду обновленную программу деятельности, утвержденную на внеочередном заседании Кабмина сегодня, 12 июня.

Как пишет "Интерфакс-Украина", об этом сообщила в эфире телеканала "Интер" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Внесена уже программа, действительно она сегодня была зарегистрирована", - сказала нардеп.

По ее словам, в отличие от предыдущего 8-страничного варианта программы, количество страниц обновленной версии увеличилось в десять раз – "приблизительно до 80 страниц".

Кравчук добавила, что программу деятельности Кабмина депутаты рассмотрят на предстоящей пленарной неделе.

"Мы в четверг будет рассматривать ее в зале, а до этого ее рассмотрят комитеты. Во второй половине недели будет уже окончательно понятно, поддержит ли Верховная Рада этот документ", - спрогнозировала Кравчук.

Лично она уже ознакомилась с той частью программы, которая касается ее комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, а также культуры и креативных индустрий.

"И действительно, эта версия лучше, в ней больше конкретных цифр. Эта программа имеет намного больше шансов, что будет принята", - похвалила документ Кравчук.

Между тем на сайте парламента пока нет сведений о регистрации программы деятельности Кабмина.

Как писала "Страна", Верховная Рада на заседании 4 июня отклонила и отправила на доработку предыдущую программу.

А в апреле мы публиковали текст старой версии программы.