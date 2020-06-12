Глава Минздрава обратился к украинцам с предупреждением на фоне растущей заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом Министерство здравоохранения в Facebook сообщило со ссылкой на обращение главы ведомства Максима Степанова.

"Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине, которую мы получили сегодня, вчера и фиксируем всю последнюю неделю, свидетельствует о том, что у нас устанавливается неутешительный тренд. Количество больных увеличивается быстрее, чем в апреле, когда был первый пик эпидемии", - заявил он.

За последние сутки по всей стране стало известно о 683 новых случаях заболевания коронавирусом. Из них 152 ребенка и 16 покойных. "Это не просто цифры, за каждой из них - человеческие жизни и человеческие трагедии", - добавил он.

Также Степанов порекомендовал гражданам не игнорировать карантинные ограничения: носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию. Министерство здравоохранения, чтобы сдержать распространение вируса, разрабатывает дополнительные рекомендации.

"Это тот минимум, который необходимо делать, чтобы эпидемия не вышла из-под контроля. Я понимаю, что наступило лето и в маске на улице очень жарко. Но все мы должны понимать масштабы угрозы, быть осмотрительными и взять на себя личную ответственность за свое же здоровье", - резюмировал глава Минздрава.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что принимать решение о посещении детьми детских садов во время карантина должны родители. При этом министр вспомнил о случаях заражения в подобных учреждениях.

Как сообщала "Страна", министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что столица Украины не может перейти к следующему этапу снятия карантинных мер, исходя из эпидемиологической ситуации в городе. В частности, рестораны пока не могут принимать посетителей в помещениях.