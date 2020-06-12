В Киеве на Радужном огромное дерево упало прямо на автомобиль, припаркованный возле дома.

Об этом информирует портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

"Еще одно дерево упало на Радужной, 3Б, сразу за жилым домом. Просто вырвало с корнем и упало на припаркованные автомобили", - говорится в сообщении.

Никто из людей, к счастью, не пострадал.

Напомним, днем ранее, 11 июня, в Печерском районе Киева на бульваре Леси Украинки, 19, также упало дерево, повредив сразу четыре автомобиля.

Ранее "Страна" информировала, как в поселке подо Львовом во время бури погибла девушка, на чью дачу упало дерево.

Также мы публиковали видео, как в конце мая дерево рухнуло прямо на проезжую часть в Киеве.