В Киеве полицейские задержали мужчину, который до смерти избил коллегу по работе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В феврале этого года в Соломенское управленик полиции обратились родные 38-летнего местного жителя, которые сообщили, что последний ушел на работу и не вернулся. Работники полиции начали поиски пропавшего", - говорится в сообщении.

В течение нескольких месяцев поиски были безрезультатными. Однако 10 июня в полицию позвонил водитель экскаватора и сообщил, что, выполняя работу на улице Берковецкой, он ковшом выкопал тело мужчины.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции, патрульные полицейские, судмедэксперт и кинологи с собакой.

По прибытию полицейские обнаружили тело, которое находилось в черных полиэтиленовых пакетах и ​​было обмотано клейкой лентой. Труп направили на проведение экспертизы, чтобы установить причину смерти.

Установив личность погибшего, правоохранители в течение суток нашли лиц, причастных к совершению преступления. Были задержаны ранее судимые уроженцы Ивано-Франковской и Житомирской областей, 1984 и 1985 рождения.

По словам начальника Святошинского управления полиции Сергея Чернышева, мужчины вместе работали охранниками автостоянки.

Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого один из мужчин достал резиновую дубинку и ударил им своего оппонента по голове. От удара последний упал и потерял сознание, однако злоумышленник продолжал его бить ногами.

Через несколько часов, поняв, что тот мертв, охранник решил избавиться от тела своего коллеги, обмотав его полиэтиленовыми пакетами и скотчем. Затем он позвонил своему другу, который работает таксистом, и попросил вывезти и закопать труп, - рассказал Чернышев.

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