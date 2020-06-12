Шевченковский районный суд Киева, который сегодня избирал меру пресечения за умышленное убийство радикалу Сергею Стерненко, объявил перерыв.

Об этом в своем Twitter написал сам подозреваемый.

"Перерыв до 10:00 понедельника", - коротко отметил Стерненко.

Из запланированного на сегодня осталось заслушать свидетелей и поручителей. Видимо, это будет сделано уже на следующей рабочей неделе.

Хотя заседание закончилось и на улице уже очень темно, люди из поддержки радикала не спешат расходиться.

Напомним, "Страна" пристально следила за тем, что сегодня происходило у Шевченковского суда и в самом зале для заседаний.

А два года назад мы подробно рассказывали, как 24 мая в Одессе на улице Фонтанская дорога, 72 бывший руководитель городского "Правого сектора" зарезал человека и ранил его товарища.