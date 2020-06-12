Во время аномальной жары, которая сейчас накрыла Украину, не нужно пить много холодного и активно гулять под солнцем, ведь это может привести к неприятным последствиям.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Температуры, которые колеблются более чем на 10 градусов выше средней высокой температуры для региона и продолжаются в течение нескольких недель, определяются как чрезвычайная жара", - указано в сообщении.

Учитывая перепаде температур после холодного мая, Минздрав выделил несколько основных советов, как пережить аномальную жару, для всех украинцев:

- Как можно меньше находиться на солнце, особенно в период с 11:00 до 16:00. Нужно найти прохладу и тень, чтобы организм имел возможность восстановиться.

- Осторожно с загаром. Загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения, поэтому стоит "защититься", используя кремы с SPF не менее 30 значений. Наносить солнцезащитные кремы стоит за 30 минут перед выходом на улицу. Загар может значительно замедлить способность кожи высвобождать избыток тепла, влияя таким образом на способность организма к охлаждению, и обезвоживает его. Лучше с защитой кожи справляются средства широкого спектра UVA или UVB.

- Внимательно отдыхать на пляже, ведь возле водоема получить солнечные ожоги намного проще.

- Одежду лучше выбирать легкую, свободного фасона и светлых цветов. Будет удобнее пользоваться одеждой с длинными рукавами, шляпами и солнце защитными очками.

- Организму необходимо пить больше воды, чтобы восстанавливать водный баланс. Однако о полезности такого действия для конкретного человека лучше посоветоваться с врачом.

- Не стоит пить жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости. Кроме того, избегайте слишком холодных напитков, так как они могут вызвать судороги желудка. Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием соли, страдаете диабетом, есть повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания, посоветуйтесь со своим врачом относительно водно-солевого режима.

- Используйте кухонную плиту и духовой шкаф как можно меньше, чтобы поддерживать прохладную температуру в доме. Избегайте горячей и тяжелой (жирной) пищи: она создает дополнительную тепловую нагрузку для тела.

- Также необходимо уменьшить объем физических упражнений во время жары. Если вы не привыкли работать или заниматься спортом при высокой температуре воздуха, начинайте упражнения медленно и постепенно повышайте темп. Если нагрузка в жару заставляет ваше сердце биться сильнее и вам не хватает воздуха, прекратите любые нагрузки. Переместитесь в прохладное место или в тень и отдохните, особенно, если вы чувствуете головокружение или слабость.

Никогда не оставляйте детей или животных в машинах под солнцем или даже в тени в жаркую погоду - это может убить их даже при открытых окнах. Также стоит отметить, что вентиляторы - лишь временное решение проблемы, во время аномальной жары лучше остыть при помощи душа или ванны.

Напомним, врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что людям необходимо поберечь себя в жаркую погоду в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщала "Страна", в Японии, в связи с наступлением летней жары, эксперты министерства окружающей среды призывают людей снимать защитные маски на улице. Однако, при этом они должны придерживаться социальной дистанции между собой.