Минздрав составил рекомендации поведения при посещении парикмахерских и по приходу домой.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Во время ослабления карантина начали работать салоны красоты, парикмахерские, барбершопы и тому подобное. Во время посещения этих заведений обязательно нужно соблюдать физическое дистанцирование, правила респираторной защиты и гигиены рук", - указано в сообщении.

Также в Минздраве напомнили, что 12 июня показатель заболеваемости коронавирусом составил 71 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 2,9%. Для сравнения, по состоянию на 10 июня заболеваемость COVID-19 составила 67,8 на 100 тысяч населения.

В частности, необходимо помнить о социальной дистанции и гигиене рук. После посещения парикмахерской необходимо также помыть руки с мылом не менее 20 секунд, это помогает уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.

В Минздраве рассказали, как посещать парикмахерские на карантине. Видео: Facebook / Центр общественного здоровья

Врачи призвали украинцев кашлять и чихать только в сгиб локтя и одноразовую салфетку, а при появлении симптомов респираторной болезни сразу обратиться к врачу.

Напомним, сегодня, 12 июня, стало известно, что жена президента Украины Елена Зеленская заболела коронавирусом. Об этом официально сообщили в Офисе президента и она сама.

Как сообщала "Страна", в Республике Беларусь к 12 июня зарегистрированы 52 тысячи 520 человек с положительным тестом на Covid-19. Прирост инфицированных коронавирусом за последние сутки составил 704 человека.