Советники президента США заявляют, что всплеск заражений коронавирусом в некоторых штатах в последние дни не является свидетельством приближения второй волны эпидемии.

Об этом сообщает изданием The Hill со ссылкой на слова высокопоставленных чиновников.

Так, экономический советник Дональда Трампа Ларри Кадлоу сказал, что обсуждал тему эпидемии с экспертами Белого дома по здравоохранению. Последние считают, что речь идет лишь об отдельных вспышках заболевания, а не о полноценной второй волне, которая накроет всю страну.

Второй экономический советник Белого дома Кевин Хэссетт пояснил, что в некоторых районах ситуация действительно ухудшается, однако в целом по стране короанвирус явно сдает позиции.

За две недели заметное ускорение распространения коронавирусной инфекции отмечено в штатах Аризона, Арканзас, Орегон и Юта. В последние дни о проблемах в борьбе с вирусом сообщили также в Неваде, Флориде, Северной и Южной Каролине.

В общей сложности в США вирусом заразились более 2,1 млн человек. Около 116 тысяч инфицированных скончались. Это самые высокие показатели в мире.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в Америке так много заболевших и умерших.

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