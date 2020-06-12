В Пекине на одном из крупнейших рынков "Синьфади" на доске для разделки завезенного на продажу лосося был выявлен коронавирус.

Об этом в пятницу, 12 июня, со ссылкой на китайские издания пишет РИА "Новости".

Сообщается, что в четверг был обнаружен первый за 56 дней локальный случай коронавирусной инфекции в Пекине. Covid-19 подтвердился у 52-летнего мужчины, который в последнее время не путешествовал.

Сегодня инфекция была обнаружена у еще двоих мужчин 25 и 37 лет, которые работали в Китайском центре исследования мясной продукции. Они проживают в районе Фэнтай, один из них ездил в город Циндао в последние две недели. Стоит отметить, что второй мужчина в последние 14 дней никуда не выезжал из Пекина, а в истории его контактов нет людей, прибывших из-за границы и провинции Хубэй.

По фактам выявления новых локальных случаев Covid-19 власти Пекина начали эпидемиологическое расследование.

"Результаты этой выборочной проверки мы получили сегодня утром. Проведя внутренние расследование, мы выяснили, что этот товар (лосось) был поставлен с рынка морепродуктов "Цзиншэнь", - заявил управляющий рынком "Синьфади".

Он отметил, что на данный момент тесты на коронавирус у 9 человек, которые были задействованы к переработке лосося, показали отрицательный результат. Однако они были помещены на карантин. Эпидемиологи также проверили на наличие инфекции говядину, баранину, свинину, овощи и фрукты, однако там она обнаружена не была.

В связи с последними событиями на рынке ввели первый наивысший уровень реагирования, залы с говядиной, бараниной и морепродуктами временно закрылись. Фруктовый и овощной залы будут работать в нормальном режиме. Рынок морепродуктов "Цзиншэнь" закрыт.

Напомним, специалисты из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы пришли к выводу, что коронавирус в Китае начал распространяться еще в августе 2019 года.

Как мы сообщали ранее, известный ученый-вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи заявил, что последние научные исследования показывают, что коронавирус ослабевает.