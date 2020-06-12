Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 12 июня
Минздрав показал карту распространения коронавируса по областям на 12 июня. За последние сутки болезнью заразилось 683 украинца.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая обл. - 1317 (832 выздоровели)
- Волынская обл. - 1313 (378 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 983 (702 выздоровели)
- Донецкая обл. - 279 (122 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1013 (540 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1506 (675 выздоровели)
- Запорожская обл. - 515 (322 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1669 (1001 выздоровели)
- Киев - 3766 (1132 выздоровели)
- Киевская обл. - 1931 (648 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 568 (453 выздоровели)
- Луганская обл. - 54 (45 выздоровели)
- Львовская обл. - 2526 (598 выздоровели)
- Николаевская обл. - 316 (206 выздоровели)
- Одесская обл. - 1065 (422 выздоровели)
- Полтавская обл. - 277 (256 выздоровели)
- Ровенская обл. - 2231 (1194 выздоровели)
- Сумская обл. - 204 (161 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1372 (1007 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1426 (692 выздоровели)
- Херсонская обл. - 179 (174 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 529 (387 выздоровели)
- Черкасская обл. - 517 (352 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3831 (1200 выздоровели)
- Черниговская обл. - 366 (81 выздоровели).
"Подтверждено 29 753 случаев COVID-19, из них 13 464 выздоровели, 870 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 683 случаев", - указано в сообщении.
Всего в Украине 468 172 образцы исследованы методом ПЦР и 68557 образцов - методом ИФА.
Напомним, Украина обошла Южную Корею по количеству больных.
Как сообщала "Страна", почему в Украине по официальным данным столь мало заболевших коронавирусом и сколько тестов делают гражданам каждый день.