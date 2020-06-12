Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подтвердили информацию о попытке дачи взятки руководству этих ведомств от лица экс-чиновника в размере $6 млн.

Об этом в пятницу, 12 июня, информирует пресс-служба САП.

Сообщается, что бывший чиновник планировал передать взятку через сотрудника киевского управления Государственной фискальной службы и других лиц.

НАБУ и САП подтвердили, что $6 миллионов взятки предназначались для Сытника и Холодницкого. Фото: НАБУ

"Только что при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника управления ГФС в г.Киеве и других лиц неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины. Изъято $6 млн", - говорится в сообщении САП.

НАБУ и САП подтвердили, что $6 миллионов взятки предназначались для Сытника и Холодницкого. Фото: НАБУ

На данный момент детективы НАБУ проводят следственные действия. Предварительно это преступление квалифицировано по ч.4 ст.369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Стоит отметить, что подробности сегодняшнего инцидента будут оглашены во время совместной пресс-конференции директора НАБУ Артема Сытника и главы САП Назара Холодницкого, которая состоится в субботу, 13 июня, в 11:00 в здании Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, по информации журналиста Сергея Лещенко, взятку Сытнику и Холодницкому попытался дать владелец крупнейшей частной газодобывающей компании в Украине Burisma. Ранее в этой компании работал сын кандидата в президенты США на грядущих выборах, экс-вице-президента Джо Байдена - Хантер Байден.

Ранее мы писали, что Комитет Сената США по внутренней безопасности и вопросам государственного управления принял решение о вызове на слушания Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Сенаторы хотят выяснить, чем же он все-таки занимался в Украине. Это произошло после публикации разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и Байдена-старшего.