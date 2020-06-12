Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему в стране растет число зараженных коронавирусом. По его мнению, это связано со снятием карантина.

Об этом чиновник сказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

"Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю открываем какие-то новые смягчения. Новые смягчения дают результаты: открыты детские сады, отели, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Это все приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", – объяснил Ляшко.

Он также напомнил, что карантин может в любой момент ужесточить региональная комиссия.

"Мы сейчас в адаптивном карантине, и там четко прописано: если три дня подряд есть превышение показателей, то региональная комиссия принимает решение о том, как они отходят назад и какие смягчения нужно отменять. Это могут быть любые ограничения, по которым примет решение региональная комиссия", - сказал чиновник.

Он привел в качестве примера Житомир, где три дня было ухудшение ситуации, поэтому власти закрыли вход в помещения ресторанов, отели и ввели другие ужесточения. А вот в Херсоне "в течение 3-4 дней нет ни одного активного случая, там вообще никто не болеет коронавирусом - это свидетельствует о том, что ситуация под контролем".

Главный санврач успокоил, что волноваться нужно, но паниковать не нужно.

Ранее "Страна" писала, что Ляшко объяснял резкий рост числа выявленных случаев Covid-19 большими очередями на результаты тестов.

Также мы приводили заявление главного санврача о том, что коронавирус не повлиял на показатели общей смертности в Украине.