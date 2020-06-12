Стало известно, какой нож был у радикала Сергея Стерненко в момент совершения им убийства в Одессе два года назад. Оказывается, это дорогое американское оружие.

Об этом передает корреспондент "Страны" из зала Шевченковского суда, где Стерненко выбирают меру пресечения.

Адвокат радикала заявил, что у его подзащитного был нож американского бренда Zero Tolerance, модель 0620, серийный номер 0477.

По мнению защиты, этот предмет оружием не является. Прокурор же возразил, что именно эта серия ножа признана экспертизой как оружие.

Лезвие Zero Tolerance 0620 выполнено из порошковой стали ELMAX, которая обеспечивает высокую прочность клинка даже в самых неблагоприятных условиях.

У ножа есть так называемый крючок Эмерсона, позволяющий молниеносно открыть нож при извлечении из кармана. Такой механизм ценится среди военных, спасателей и правоохранителей, так как позволяет очень быстро переводить нож из закрытого в рабочее положение.

Другие характеристики оружия таковы: длина лезвия - 91 мм, полная длина - 212 мм, толщина лезвия - 4 мм, вес - 180 г.

Сейчас такой нож стоит от 5 до 10 тысяч гривен, китайская копия обойдется дешевле.

Видеообзор ножа такой же модели, как у Стерненко

"Страна" следит за тем, что происходит в Шевченковском суде.

Ранее мы сообщали, что радикала приехали поддержать известные политики и экс-чиновники.