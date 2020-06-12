Экс-чиновник времен президентства Петра Порошенко попытался передать взятку директору НАБУ Артему Сытнику и главе САП Назару Холодницкому в размере $6 миллионов. Такую сумму злоумышленник хотел заплатить руководителям ведомств за закрытие дела о незаконном присвоении, растрате или завладении имущества.

Об этом в пятницу, 12 июня, пишет журналист Сергей Лещенко в своем телеграм-канале.

По его информации взятку руководству НАБУ и САП пытался передать Николай Злочевский, владелец крупнейшей частной газодобывающей компании в Украине Burisma. Стоит отметить, что ранее в этой компании работал сын кандидата в президенты США на грядущих выборах, экс-вице-президента Джо Байдена - Хантер Байден.

"В деле также упоминается представитель Злочевского по фамилии Кич. Взятку давали якобы за принятие решения о закрытии дела против чиновника, которому выдвинуто ранее было подозрение по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины. Изъято 6 миллионов долларов", - добавил Лещенко.

Ранее мы писали, что ГБР начало расследование прослушки разговоров Порошенко и Байдена. Следствие намерено выяснить, кто именно записывал их беседу.

Комитет Сената США по внутренней безопасности и вопросам государственного управления принял решение о вызове на слушания Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Сенаторы хотят выяснить, чем же он все-таки занимался в Украине.