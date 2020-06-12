Въезжающие в Украину после 15 июня иностранцы и граждане страны будут обязаны проходить 14-дневную обсервацию. Это правило коснется прибывших из государств, в которых количество активных случаев заболевания Covid-19 составляет более 40 на 100 тысяч населения.

Инфографику с этой и другими нормами въезда Министерство здравоохранения Украины опубликовало в Facebook.

Как показано в инфографике, у въезжающих в Украину иностранцев при пересечении границы будут проверять наличие полиса страхования расходов, связанных с лечением Covid-19 и обсервацией.

Въезд из временно оккупированных территорий возможен при условии обязательной регистрации в приложении "Действуй дома".

А экскурсионное обслуживание будет проводиться группам численностью не больше 50 человек.

Напомним, с 15 июня Кабмин открыл украинские границы для иностранцев.

Ранее "Страна" приводил опубликованные аэропортом "Борисполь" правила пересечения границы в условиях карантина.