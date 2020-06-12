В ночь на 12 июня у контрольного пункта выезда-въезда (КПВВ) в Марьинке скончался мужчина 1961 года рождения. Он жил в Донецке и возвращался к своей семье.

Об этом сообщается в Facebook мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Пресс-служба миссии пишет, что на подконтрольной Киеву территории мужчина провел несколько месяцев и в это время лечился в нескольких больницах. Как только после карантина открылись КПВВ (с 10 июня), он решил пересечь линию соприкосновения.

Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ, надеясь на следующий день попасть на территорию под контролем "ДНР". Однако через несколько часов умер от сердечного приступа.

Место смерти жителя Донецка

"Эта трагическая смерть является еще одним напоминанием о настоятельной необходимости позволить гражданским лицам с чрезвычайными гуманитарными потребностями пересекать линию соприкосновения, пока не будут сняты ограничения по передвижению, связанные с COVID-19. Мы призываем всех деятелей по обе стороны линии соприкосновения способствовать пересечению по гуманитарным основаниям. Это было невозможно в течение последних трех месяцев, и тысячи гражданских лиц пострадали из-за этого", - отметили в миссии ООН.

Также в организации призвали стороны согласовать поэтапный подход к полному восстановлению связей в соответствии с рекомендациями ВОЗ и сообщить об этом людям.

На КПВВ люди умирают постоянно. Так, в марте в пункте пропуска Майорское внезапно скончалась 67-летняя женщина.

А месяцем ранее там же умер 80-летний пенсионер из Макеевки.