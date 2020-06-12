КПВВ Марьинка, где умер дончанин. Фото: Facebook/ UNHumanRightsUkraine

В ночь на 12 июня у контрольного пункта выезда-въезда (КПВВ) в Марьинке скончался мужчина 1961 года рождения. Он жил в Донецке и возвращался к своей семье.

Об этом сообщается в Facebook мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Пресс-служба миссии пишет, что на подконтрольной Киеву территории мужчина провел несколько месяцев и в это время лечился в нескольких больницах. Как только после карантина открылись КПВВ (с 10 июня), он решил пересечь линию соприкосновения.

Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ, надеясь на следующий день попасть на территорию под контролем "ДНР". Однако через несколько часов умер от сердечного приступа.

Остановка, на которой скончался мужчина

Место смерти жителя Донецка

"Эта трагическая смерть является еще одним напоминанием о настоятельной необходимости позволить гражданским лицам с чрезвычайными гуманитарными потребностями пересекать линию соприкосновения, пока не будут сняты ограничения по передвижению, связанные с COVID-19. Мы призываем всех деятелей по обе стороны линии соприкосновения способствовать пересечению по гуманитарным основаниям. Это было невозможно в течение последних трех месяцев, и тысячи гражданских лиц пострадали из-за этого", - отметили в миссии ООН.

Также в организации призвали стороны согласовать поэтапный подход к полному восстановлению связей в соответствии с рекомендациями ВОЗ и сообщить об этом людям.

Скриншот из Facebook мониторинговой миссии ООН

На КПВВ люди умирают постоянно. Так, в марте в пункте пропуска Майорское внезапно скончалась 67-летняя женщина.

А месяцем ранее там же умер 80-летний пенсионер из Макеевки.

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