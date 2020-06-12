Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с обнаружением коронавируса у его жены Елены.

Об этом в пятницу, 12 июня, сообщает Офис Президента Украины (ОП).

"Согласно Конституции, Президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат", - отметили в ОП.

В представительстве Зеленского подчеркнули, что ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. По этой причине принят специальный протокол режима работы президента.

"Президент Украины ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Так же исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, которым президент общается лично, сужается к охране и ближайшим помощникам", - сообщили в Офисе.

В ОП добавили, что исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями.

Напомним, днем 12 июня стало известно о том, что тест на коронавирус подтвердил у супруги президента Елены Зеленской наличие коронавирусной инфекции.

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