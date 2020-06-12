На французской атомной подводной лодке Perle, которая остановилась в средиземноморском порту Тулон, возник пожар. При этом топлива на самом судне в момент происшествия не было, поэтому угроза радиационного заражения отсутствует.

Об этом в пятницу, 12 июня, информирует новостной портал Var-matin в Twitter.

Так, пожар возник около 10:30 по Киеву, жертв в результате происшествия зафиксировано не было. Также на судне не было ядерных материалов и оружия, так как лодка находилась на ремонте в доке.

При этом очевидцы видели дым над лодкой, однако местная префектура уверяет, что в нем нет радиоактивных элементов. К месту происшествия прибыли десятки спасателей, которым в ликвидации последствий пожара помогали специализированные группы и пожарное судно из Марселя. Отмечается, что возгорание удалось локализовать.

Видео: YouTube/ Gina Night

Напомним, что в сентябре прошлого года пожар возник на американском судне близ калифорнийского острова Санта-Крус.

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