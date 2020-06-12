Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, можно ли заразить ребенка коронавирусом при грудном вскармливании. Как выяснилось, возбудителя COVID-19 в грудном молоке обнаружить не удалось.

Разъяснение опубликовано на сайте организации.

Как отметили в ВОЗ, хотя вирус и не был найден в грудном молоке, все-таки болезнь COVID-19 является новой, и доказательство основано на ограниченном числе исследований. Ученые все еще продолжают получать новые данные о том, как распространяется вирус и какие риски он несет детям, чьи матери инфицированы.

Согласно исследованиям среди женщин с COVID-19 и другой коронавирусной инфекцией (тяжелым острым респираторным синдромом), вирус не содержится в грудном молоке. Например, ученые китайского Уханя собрали и протестировали образцы грудного молока шести пациенток, у которых COVID-19 нашли во время беременности. Все образцы дали отрицательный результат на вирус. Вместе с тем, для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования.

Полученный до настоящего времени опыт показывает, что течение COVID-19 у младенцев и детей младшего возраста обычно не тяжелое. И основной риск передачи связан с выделениями из дыхательных путей инфицированной матери.

Женщины с COVID-19 при желании могут кормить грудью, но они должны соблюдать меры предосторожности:

соблюдать правила респираторной гигиены во время кормления - носить маску, закрывающую рот и нос;

мыть руки с мылом и водой в течение 20 секунд до и после прикосновения к ребенку;

регулярно очищать и дезинфицировать поверхности, которых они касались.

В ВОЗ считают, что тесный контакт с матерью и раннее, исключительно грудное вскармливание помогают младенцам благополучно развиваться. И даже если у матери обнаружен COVID-19, ей рекомендуется прикасаться к ребенку и держать его на руках, безопасно кормить грудью с соблюдением правил респираторной гигиены.

Если мать слишком плохо себя чувствует, чтобы кормить грудью, ей необходимо попробовать безопасно кормить ребенка грудным молоком иными путями, в том числе посредством сцеживания молока, релактации (возобновления грудного вскармливания после периода отсутствия такового) или использования донорского грудного молока.

Ранее "Страна" писала, что коронавирус был найден в фекалиях пациентов.

Также мы приводили заявление ВОЗ о том, что бессимптомные пациенты с коронавирусом передают инфекцию другим редко.