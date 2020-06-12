Специалисты в области эпидемиологии проведут исследование и назначат президенту Украины Владимиру Зеленскому режим работы с учетом заражения коронавирусом его супруги Елены.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина24", передает "Интерфакс-Украина".

"Ко мне обращались эпидемиологи, которые проводят эпидрасследование, спрашивали, как правильно организовать процесс, амбулаторное лечение и изоляцию. Вопрос изоляции президента прописан в постановлении Кабмина, но нужно понимать, что у него регулярно будут проводить тесты. Это первое лицо, которое принимает решения ключевые для государства, поэтому эпидемиологи могут прописать определенный режим работы, чтобы придерживаясь эпидемической безопасности, продолжать работу и выполнять должностные обязанности", - сказал он.

По словам Ляшко, изоляция будет в той или иной мере.

"Сейчас президент и так много работает в режиме онлайн, проводит много онлайн-совещаний селекторных совещаний. Я думаю, что там не особо изменится график онлайн встреч", - сказал он.

Напомним, сегодня стало известно, что супруга главы Украины Владимира Зеленского Елена получила положительный результат теста на коронавирус. Сейчас она находится на амбулаторном лечении, при этом у президента и их детей тестирование болезни не выявило.

Также мы писали, что известно о диагнозе первой леди, и уйдет ли президент на самоизоляцию.