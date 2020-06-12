Перед возобновлением международного авиасообщения аэропорт "Борисполь" опубликовал правила пользования услугами учреждения в условиях карантина и коронавирусной эпидемии в Украине.

Об этом в пятницу, 12 июня, сообщает пресс-служба "Борисполя" в Facebook.

"Пассажиры должны быть очень ответственными и еще тщательнее, чем обычно, готовиться к путешествию. Именно поэтому призываем вас внимательно ознакомиться с правилами аэропорта и правилами пересечения границы. И обязательно, перед тем как покупать билет и отправляться в путешествие, проверьте условия въезда в страну прилета", - говорится в сообщении.

"И не менее важно - с 14 июня 2020 года всех пассажиров мы ждем в терминале D", - добавили в пресс-службе.

Так администрация аэропорта поделилась следующими советами и рекомендациями:

Обратите внимание на ваше самочувствие и откажитесь от путешествия, если у вас есть следующие симптомы: температура 38°С, кашель, одышка, потеря обоняния или вкуса

Обратите внимание, что вход в терминал - исключительно для пассажиров с посадочным талоном или билетом (в электронном или бумажном виде), в медицинских масках или респираторах. Для лиц, которые провожают или встречают пассажиров, доступ в терминал ограничен. Исключением могут быть сопровождающие в особенных обстоятельствах (например, сопровождающие пассажиров с ограниченной мобильностью, детей, которые вылетают без сопровождения взрослых и т.п.)

Заполните Сообщение (информационную анкету) от авиакомпании о вашем состоянии здоровья (если это предусмотрено авиакомпанией)

Обеспечьте себя медицинскими масками (из рассчета 1 маска на 2-3 часа всего путешествия) или респиратором, одноразовыми перчатками и сантисептиком (до 100 мл)

Проверьте наличие всех необходимых документов для путешествия, а также дополнительно проверьте условия пересечения границы и пребывания в стране прилета

Запланируйте выезд из дома заранее, чтобы иметь достаточное количество времени на дорогу в аэропорт и прохождение обязательных формальностей. Советуем прибывать в терминал не позже чем за 3 часа к запланированному отправлению вашего рейса.

Кроме того, пассажиры должны быть котовы к тому, что при входе в терминал сотрудники аэропорта будут измерять температуру. Если температура превышает 38°С или имеются симптомы коронавируса, человеку могут отказать в допуске в терминал или в посадке на самолет. Также необходимо придерживаться ограничительных знаков, указывающих границы дистанцирования.

По прилету в аэропорт "Борисполь" также советуют соблюдать гигиену рук и дистанцирования, забирать багаж и как можно быстрее покидать здание терминала. А также - по прилету следует установить и настроить приложение "Дій Вдома" для прохождения самоизоляции на территории Украины.

Напомним, что с 15 июня украинцы смогут совершать путешествия в Албанию и США без каких-либо ограничений на границе, связанных с распространением коронавирусных инфекций.

Ранее мы писали, что правительство Украины объявило об открытии международных пунктов пропуска аэропортах с 15 июня.