Зал Шевченковским судом Киева, где сегодня Сергею Стерненко избирают меру пресечения за умышленное убийство, штурмовала группа поддержки радикала.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Началось все с того, что в зал заседания захотела пройти вся толпа, которая пришла поддерживать Стерненко. Однако полиция заявила, что пропустит в зал только тех, кто написал заявление о поручительстве за радикала. Поддержка Стерненко начала формирование очереди.

Затем активисты стали опять неорганизованно прорываться в суд и напирать на кордон полицейских. В этот момент их стал подстрекать в громкоговоритель сам Стерненко.

"Избиение участников судебного процесса! Их бьют за желание принять участие в законном суде! Позор мусорам! Это устав нашей мусорской системы, которая захватила власть в нашем государстве", - произносил радикал в громкогворитель. Хотя на кадрах видно, что избивают скорее полицию, а та вынуждена защищаться.

Затем Стерненко, который отказывается заходить в зал заседаний, пока его массовку не пустят внутрь, прокричал: "Аваков е@аный черт!".

Полиция по итогу драки начала пропускать в суд по одному стороннику Стерненко. Они выстроились в очередь и стали проходить, взяв в руки заявления о личном поручительстве. Заявление на поручительство написали человек 30-40.

Ранее "Страна" писала, что националисту отказали в отводе судьи.

Мы также рассказывали, кто из известных чиновников и политиков приехал поддержать убийцу.