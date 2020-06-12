Статус Украины как партнера с расширенными возможностями, который страна получила сегодня, не является сигналом о каких-то решение относительно членства в НАТО.

Об этом говорится в сообщении Альянса, в пятницу, 12 июня.

Также в НАТО отметили, что Украина, как партнер, предоставит свои войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений НАТО.

Будучи партнером по расширенным возможностям, Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей для поддержки такого вклада. Это включает в себя расширенный доступ к программам и упражнениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией, включая извлеченные уроки.

Отмечается, что Украина сейчас является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях взаимного интереса.

В то же время подчеркивается, что статус Украины как партнера по расширенным возможностям не предопределяет никаких решений относительно членства в НАТО.

"Статус Украины как партнера с расширенными возможностями не является сигналом о каких-то решение относительно членства в НАТО. Члены альянса НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину на пути реформ, в том числе в секторе безопасности и обороны, в отношении гражданского контроля и демократического надзора, и в борьбе против коррупции", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине января этого года Украины подала заявку на участие в Программе. Отметим, что мы уже сотрудничаем с НАТО в рамках Комплексного пакета помощи (КПП), где альянс оказывает нашей стране помощь через трастовые фонды и советников, и выполняет Годовую национальную программу (ГНП), являющимся инструментом в проведении реформ, приближающих нашу страну к стандартам военно-политической организации.

Также мы писали, что Венгрия назвала условия для снятия блокировки решений по сотрудничеству Украины с НАТО.