Завтра днем в Украине ожидаются грозы с дождем, солнце продолжит светить лишь над Луганской областью.

Прогноз на субботу, 13 июня, опубликовал Украинский гидрометцентр.

Так, в западных областях Украины завтра ночью и днем пройдет дождь. Столбик термометра днем будет колебаться от +25 до +29 градусов, а ночью от +14 до +18.

На Юге страны также пройдут осадки с грозами, днем воздух прогреется до 25-30 градусов, ночью температура опустится +15 +17 градусов.

В восточном регионе Украины ожидается дождь с грозами, солнечно будет только в Луганской области. Днем температура воздуха достигнет показателей +31 +35 градусов, а ночью +18 +21.

На Севере ситуация с осадками будет такой же как и в большей части страны. Днем температура воздуха достигнет +30 +33, ночью +17 +20.

В центральном регионе будет облачно, дождь и грозы. Днем столбик термометра будет колебаться от +30 до +32 градусов. Ночью от 18 до 21 градуса тепла.

В Киеве в субботу ожидается дождь с грозой, днем от +30 до +32, ночью от +18 до +20.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в ближайшую неделю в большинстве областей Украины будет жарко.

Как ранее сообщала "Страна", украинские метеорологи утверждают, что лето в стране началось с трехнедельным опозданием, аж 5 июня.